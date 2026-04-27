Marc Giró y Henar Álvarez volverán a enfrentarse este martes 28 de abril en el segundo duelo entre Cara al Show, de laSexta, y Al cielo con ella, de La 1.

Tras imponerse por la mínima en audiencias en su estreno, Giró reforzará su segunda entrega con la visita de Pedro Almodóvar como gran invitado de la noche. El director acudirá al plató de Atresmedia después de su reciente paso por La Revuelta.

Además de Almodóvar, Cara al Show contará con Najwa Nimri, el estreno de Pepe Colubi como colaborador y la actuación musical de Martin Urrutia, exconcursante de OT 2023.

Por su parte, Henar Álvarez recibirá en Al cielo con ella a la cantante Martirio y a la actriz Karla Sofía Gascón. Será la tercera entrega del formato de La 1, que se emitirá tras La Revuelta.

Ambos programas intentarán consolidar su espacio en la noche televisiva con invitados de peso y propuestas diferenciadas.