Compruebe los números ganadores y el reintegro del último sorteo de Loterías y Apuestas del Estado

Este lunes, 30 de marzo de 2026, se ha celebrado un nuevo sorteo de la Bonoloto, una de las modalidades de juego más populares en España por su frecuencia diaria y su accesibilidad. La combinación ganadora ya ha sido extraída y los participantes pueden verificar si sus boletos han resultado premiados en alguna de las categorías.

Combinación ganadora de la Bonoloto: lunes 30 de marzo

El sorteo realizado a las 21:30 horas ha deparado los siguientes números:

05, 28, 33, 41, 43 y 47

• Número Complementario: 18

• Reintegro: 4

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Participar en la Bonoloto es un proceso sencillo que ofrece flexibilidad a los jugadores. El sistema de juego se basa en la selección de un mínimo de 6 números dentro de una tabla que comprende del 1 al 49.

Modalidades y coste:

• Precio por apuesta: Cada apuesta individual tiene un coste de 0,50 €.

• Apuesta mínima: Para que un boleto sea válido, debe alcanzar un importe mínimo de 1 €. Esto implica que, para un sorteo diario, el jugador debe realizar al menos dos apuestas.

• Sorteos semanales: Si se opta por participar en varios sorteos de la misma semana, es posible validar una única apuesta.

En cada extracción, además de los seis números principales que conforman la combinación ganadora, se obtiene un número complementario (destinado a aumentar el premio de los acertantes de 5 números) y un reintegro (del 0 al 9) seleccionado al azar. Si el reintegro del boleto coincide con el extraído, el jugador recupera el importe de su apuesta.

Los resultados ofrecidos tienen carácter informativo. Se recomienda encarecidamente cotejar los números premiados en los puntos de venta oficiales o a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, única entidad que garantiza la validez de los premios.

