Ernesto Ekaizer se convirtió en uno de los grandes protagonistas del estreno de ‘Malas lenguas Noche’, la nueva versión nocturna del programa presentado por Jesús Cintora en La 2. El periodista abandonó el plató en directo después de mostrar su malestar con el presentador durante un debate sobre el caso Kitchen, una investigación que Ekaizer ha seguido de cerca a lo largo de los últimos años.

El momento se produjo cuando Cintora le cedió finalmente la palabra tras varias intervenciones de otros colaboradores. Ekaizer expresó entonces su incomodidad por no haber participado antes en la conversación y reprochó al conductor del espacio que lo hubiera dejado al margen durante buena parte del programa. Tras esa queja, decidió levantarse y abandonar la mesa.

El enfado de Ernesto Ekaizer en ‘Malas lenguas Noche’

La tensión surgió durante una tertulia centrada en el caso Kitchen, una de las tramas políticas y judiciales más relevantes de los últimos años en España. Ekaizer, especialista en información política, judicial y de investigación, consideró que su opinión había sido relegada pese a su conocimiento sobre la materia.

El periodista llegó a reprochar a Jesús Cintora que le hubiera “ignorado” durante el programa antes de comunicar su decisión de marcharse. El presentador, por su parte, continuó con la emisión después de agradecerle su intervención.

La escena generó numerosos comentarios entre los espectadores y situó a Ekaizer entre los nombres más comentados de la noche.

Quién es Ernesto Ekaizer

Ernesto Ekaizer es un periodista y escritor argentino, nacido en Buenos Aires en 1949 y afincado desde hace décadas en España. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en algunos de los principales medios de comunicación del país y se ha consolidado como una de las firmas más reconocidas del periodismo de investigación.

Su carrera profesional incluye etapas en cabeceras como La Vanguardia, Cambio 16, El Globo, Cinco Días, El País y Público. Además, ha sido colaborador habitual en espacios de radio y televisión, donde suele analizar asuntos políticos, judiciales y económicos.

Actualmente desarrolla su labor periodística en EL PERIÓDICO, donde publica análisis sobre la actualidad nacional e internacional.

Una trayectoria vinculada al periodismo de investigación

El nombre de Ernesto Ekaizer está especialmente asociado a la investigación de grandes causas judiciales, tramas de corrupción, poder económico y política nacional. Su trabajo se ha caracterizado por el seguimiento detallado de asuntos complejos relacionados con las instituciones, la banca, los tribunales y las denominadas cloacas del Estado.

En el año 2000 recibió el Premio Ortega y Gasset de Periodismo por su cobertura del caso Pinochet para ‘El País’, uno de los trabajos más destacados de su carrera. A raíz de aquella investigación publicó también el libro ‘Yo, Augusto’, centrado en la figura del dictador chileno.

Libros de Ernesto Ekaizer

Además de su labor en prensa, radio y televisión, Ekaizer ha publicado varios libros relacionados con el poder político, la corrupción y las investigaciones judiciales. Entre sus obras figuran títulos como ‘Indecentes’, ‘El caso Bárcenas’, ‘El libro negro’ y ‘Operación Jaque Mate’.

Este último aborda el caso Villarejo y otros episodios vinculados a las investigaciones sobre las cloacas del Estado, entre ellos la operación Kitchen, precisamente el asunto que se debatía en ‘Malas lenguas Noche’ cuando el periodista decidió abandonar el plató.

Por qué su marcha tuvo tanta repercusión

La salida de Ernesto Ekaizer de ‘Malas lenguas Noche’ llamó la atención no solo por producirse en directo, sino también por el perfil del propio periodista. No se trata de un colaborador ocasional, sino de una figura con una amplia trayectoria en el análisis político y judicial.

Su reacción evidenció la tensión que puede producirse en los formatos de debate televisivo cuando los tiempos de intervención, el reparto de turnos y la relevancia de los temas generan malestar entre los participantes.

El episodio deja una de las imágenes más comentadas del estreno del programa y vuelve a poner el foco sobre Ekaizer, un periodista acostumbrado a ocupar el centro de la conversación pública por sus investigaciones y análisis sobre algunos de los casos más sensibles de la política española.