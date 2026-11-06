MADRID — El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado la orden por la que se decreta el almacenamiento obligatorio del 12% de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente. La medida, de carácter excepcional, busca evitar desequilibrios en el mercado y sostener las cotizaciones ante el notable incremento de las existencias iniciales y las previsiones al alza de la cosecha.

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Retirada de volumen y plazos hasta septiembre de 2027

La normativa impone la retención temporal de una parte significativa del producto en el mercado nacional:

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Volumen afectado: La medida de retirada obligatoria incide sobre un volumen estimado en torno a las 188.000 toneladas de aceite.

La medida de retirada obligatoria incide sobre un volumen estimado en torno a las de aceite. Duración de la medida: Los volúmenes retenidos deberán permanecer apartados de los canales comerciales hasta el próximo 30 de septiembre de 2027 , aunque la resolución contempla la posibilidad de ser revisada o modificada a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de cómo evolucione la campaña.

Los volúmenes retenidos deberán permanecer apartados de los canales comerciales hasta el próximo , aunque la resolución contempla la posibilidad de ser revisada o modificada a partir del 31 de diciembre de 2026 en función de cómo evolucione la campaña. Contexto de precios: Esta intervención administrativa responde a la presión a la baja experimentada por las cotizaciones en origen —con descensos notables en las últimas semanas en comparación con ejercicios anteriores— motivada por una mayor disponibilidad de producto y una campaña que incrementará la producción nacional de forma significativa.

Reacciones encontradas en el sector

La activación de este mecanismo de almacenamiento ha generado división de opiniones entre los agentes de la cadena de valor:

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