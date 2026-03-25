La tensión alcanza su punto álgido en el capítulo de este miércoles de la serie de época de TVE. Don Hernando presiona a José Luis para cometer un crimen irreparable mientras Luisa, la nueva protagonista, arranca a Petra la confesión que cambiará el destino del Valle.

El universo de ‘Valle Salvaje’ se convulsiona tras la reciente marcha de Eva y la consolidación de Luisa como figura central de la trama. En el episodio que se emite este miércoles, 25 de marzo de 2026, los secretos que rodean el nacimiento de la hija de Adriana y las intrigas por el prestigio del apellido Gálvez de Aguirre marcarán el devenir de sus protagonistas.

Uno de los momentos más esperados de la tarde será el encuentro definitivo entre Luisa y Petra. La doncella, que no ha dejado de indagar sobre los sucesos ocurridos la noche del parto de Adriana, logra que la joven partera rompa su silencio. Petra, tras presentarse en la Casa Pequeña, está dispuesta a contar toda la verdad sobre lo que realmente sucedió en aquella fatídica jornada, una revelación que podría poner en jaque a varios miembros del ducado.

Intrigas matrimoniales y la amenaza de Don Hernando

El panorama social en el Valle tampoco es alentador. Don Hernando ha lanzado un ultimátum a José Luis: el prestigio de los Gálvez de Aguirre está en serio peligro si se celebra la boda entre Atanasio y Matilde o si algún secreto sale a la luz. La hostilidad hacia este enlace es tal que José Luis ha prohibido tajantemente que la ceremonia tenga lugar en la capilla del palacio.

En este contexto de enfrentamientos, Victoria anuncia a Matilde su ausencia en el enlace, señalando directamente a José Luis como el responsable de su exclusión. Sin embargo, Matilde se muestra firme en su decisión de asistir a su propia boda pese a la falta de apoyos familiares. Por su parte, Rafael mantiene un duro cara a cara con su padre, José Luis, defendiendo su intención de imponer cordura y justicia en el Valle frente a los intereses del ducado.

Un macabro descubrimiento en plena noche

La sombra de la muerte planea de nuevo sobre los protagonistas. Don Hernando, en un movimiento de extrema frialdad, insta a José Luis a acabar con la vida de Victoria, recordándole que ya conoce el camino de la viudez tras el fallecimiento de Pilara.

El capítulo cerrará con un giro dramático y visualmente impactante. En mitad de la noche, la propia Victoria será testigo de una escena de horror al encontrar a una persona inconsciente en el suelo. La identidad de este personaje y las circunstancias de su estado quedan en el aire, abriendo un nuevo e inquietante interrogante en la ficción de La 1.