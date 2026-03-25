La trama de la exitosa serie de época de La 1 de TVE alcanza un punto de no retorno este miércoles, 25 de marzo. Mientras la señora de Figueroa revela la verdad sobre la paternidad de Ángela, la llegada de un emisario real pone en jaque al marqués de Luján.

La tensión en el palacio de ‘La Promesa’ no deja de crecer. Tras un capítulo marcado por el emotivo discurso de Martina en el Patronato, la entrega de este miércoles, 25 de marzo de 2026, promete sacudir los cimientos de la familia Luján y su servicio. El capítulo 801 pondrá el foco en la figura de Leocadia, cuya red de mentiras comienza a desmoronarse ante la insistencia de su hija Ángela por conocer la identidad de su verdadero padre.

Ángela, que sospecha abiertamente de las versiones de su progenitora, obligará a Leocadia a dar un paso al frente. Finalmente, la señora de Figueroa confesará a Cristóbal una realidad demoledora: le hizo creer que era el padre de su hija únicamente para retenerlo a su lado, movida por el amor que le profesa y unos celos irreprimibles hacia Teresa.

Conflictos de pareja y ambiciones financieras

En el ala del servicio, la relación entre María Fernández y Carlo atraviesa sus horas más bajas. La doncella confrontará a su pareja tras descubrir que este ha solicitado a Don Manuel una casa para el futuro de su bebé. Para María, esta petición es un abuso de la bondad del heredero del marquesado, una situación que le genera una profunda inseguridad y que pone en entredicho la estabilidad de la pareja ante su próxima paternidad.

Por otro lado, la planta noble tampoco se libra de las disputas. Martina deberá hacer frente a la indignación de Jacobo, molesto después de que ella decidiera ignorar el discurso técnico que él le había preparado para hablar desde el corazón en el Patronato. Pese al reproche de la familia Luján, Martina cuenta con el respaldo incondicional de Adriano y los miembros del servicio que la acompañaron en su presentación.

En el ámbito económico, Manuel sopesa una importante inversión con el Duque de Carril, un movimiento que despierta el recelo de Alonso. Paralelamente, el conflicto estalla entre Ciro y Julieta; él pretende invertir la dote de ella sin su consentimiento, lo que tensa aún más una relación donde la complicidad de Julieta con Manuel es cada vez más evidente.

Un misterio sin resolver y una visita inesperada

La investigación sobre el asesinato de Ana parece haber llegado a un punto muerto. Cristóbal informará a Ricardo y Santos de las escasas posibilidades de hallar al culpable, justo después de que Pía encontrara una pista clave: una octavilla del local «As de Copas» en el bolsillo de Ricardo.

Sin embargo, el clímax del capítulo llegará con la aparición de un emisario real a las puertas de La Promesa. La llegada de este representante de la Corona provocará un evidente estado de nerviosismo en Alonso, quien saldrá a recibirlo bajo la atenta mirada de Curro y Manuel. El contenido del mensaje que porta el emisario es, por ahora, una incógnita que mantiene en vilo a los habitantes del palacio.