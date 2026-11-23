La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso presentado por el PSOE que solicitaba la citación como investigados de María Dolores de Cospedal, su exmarido Ignacio López del Hierro y el representante legal de Génova en la pieza Kitchen del «caso Villarejo». La solicitud se basaba en la existencia de tres archivos de audio incorporados a la causa Tándem, que según los recurrentes, no habían sido valorados judicialmente durante más de dos años, lo que podría suponer un riesgo de prescripción.

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La Sala de lo Penal explicó que la posible relevancia penal de los audios ya había sido analizada en resoluciones anteriores, descartando la reapertura de actuaciones respecto a las personas mencionadas. Los audios, que contienen conversaciones de Cospedal con el comisario José Manuel Villarejo, fueron considerados suficientemente relevantes para abrir una pieza separada, pero no para reabrir el caso Kitchen.

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Argumentos del tribunal sobre los audios

El tribunal destacó que una parte sustancial del recurso buscaba incorporar las grabaciones a la pieza separada del caso Kitchen, pero señaló que esta causa ya ha sido enjuiciada y está pendiente de sentencia, lo que impide reabrir la investigación. Además, los magistrados subrayaron que los audios ya habían sido publicados en medios de comunicación, por lo que no se puede afirmar que fueron ocultados a la parte recurrente.

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El tribunal también mencionó que el Ministerio Fiscal había respaldado la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 y la confirmación del sobreseimiento provisional, argumentando que no es posible reanalizar los motivos y argumentos que llevaron a dicha decisión.

Relevancia de los nuevos audios

La Sala indicó que el único audio novedoso sería uno publicado por la emisora Rac 1 en marzo de 2026. Sin embargo, este audio no tiene la consistencia y relevancia penal suficiente para reabrir las actuaciones contra los investigados mencionados por el PSOE. En consecuencia, el tribunal decidió no proceder con la reapertura del caso contra Cospedal y López del Hierro.