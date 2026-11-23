Cintia Rocho, conocida como la matriarca del clan de los Rocho en Badajoz, ha solicitado declarar por videoconferencia en el caso Cloacas, un procedimiento que investiga presuntas irregularidades vinculadas al PSOE. La declaración se realizará desde los juzgados de Badajoz, después de que su abogado solicitara protección policial debido a la creciente violencia en la ciudad.

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Rocho, quien ha ganado notoriedad tras el asesinato de su marido y su padre en 2024, ha afirmado que fue contactada por el ex juez Luis José Sáenz de Tejada y un perfil anónimo que se identificó como abogado. Según su testimonio, estas personas le propusieron «eliminar» a la juez Beatriz Biedma, quien instruye el caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por un presunto enchufe en la Diputación de Badajoz.

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Declaración por videoconferencia

La Audiencia Nacional ha decidido que la declaración de Cintia Rocho se realice por videoconferencia, tal como solicitó su abogado. Esta medida responde a la petición de protección policial de Rocho, quien teme por su seguridad tras un reciente asesinato en Badajoz vinculado a vendettas entre clanes. El incidente involucró a sicarios colombianos que aún no han sido detenidos.

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En una providencia reciente, la Audiencia Provincial ha autorizado la videoconferencia y ha indicado que Rocho puede solicitar cualquier tipo de protección policial necesaria para su seguridad durante el proceso.

Reacciones y contexto

El abogado de Rocho, Juan José Collado, ha declarado que su clienta está «indignada» por el desmentido del ex juez Sáenz de Tejada, quien niega las acusaciones. Rocho ha manifestado su intención de «contarlo todo» ante el juez Santiago Pedraz para no ser desacreditada como «mentirosa».

El caso Cloacas ha cobrado relevancia debido a las implicaciones políticas y personales que rodean a los involucrados. La situación en Badajoz, con el aumento de la violencia, ha añadido una capa de complejidad a las medidas de seguridad necesarias para el desarrollo del proceso judicial.