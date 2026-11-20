Ceuta, 20 de noviembre de 2026. — Un joven ha sido condenado en Ceuta por atropellar a un ciclista en mayo de 2023 en la carretera hacia Benzú y abandonar el lugar del accidente sin auxiliarlo. El acusado reconoció los hechos ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia número 1, cuya magistrada titular dictó sentencia en el ámbito penal tras alcanzarse una conformidad en ese plano, mientras que la cuantía de la responsabilidad civil quedó pendiente de resolución judicial al no existir acuerdo entre las partes.

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El condenado asumió su autoría en dos delitos: uno de lesiones y otro contra la seguridad vial. Por cada uno de ellos se le impuso una pena de seis meses de prisión y un año de privación del permiso de conducir (un total de un año de cárcel y dos años sin carné). Las partes acordaron la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante un periodo de dos años, condicionada al abono de la indemnización civil que fije el juzgado.

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Claves del caso y de la resolución judicial

La maniobra que provocó el siniestro: Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando el acusado circulaba en un turismo marca Mercedes en dirección a Benzú y efectuó un adelantamiento rebasando una línea continua a la salida de una curva sin visibilidad, invadiendo el carril contrario y embistiendo al ciclista.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando el acusado circulaba en un turismo marca Mercedes en dirección a Benzú y efectuó un adelantamiento rebasando una línea continua a la salida de una curva sin visibilidad, invadiendo el carril contrario y embistiendo al ciclista. Gravedad de las secuelas: La víctima, que tenía 62 años en el momento del atropello, tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y sufrió heridas que tardaron 660 días en curar , dejándole secuelas que derivaron en una incapacidad permanente total para desempeñar su trabajo.

La víctima, que tenía 62 años en el momento del atropello, tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y sufrió heridas que tardaron , dejándole secuelas que derivaron en una incapacidad permanente total para desempeñar su trabajo. Abandono del lugar e investigación: Tras el impacto, y pese a no existir riesgo propio, el conductor huyó dejando al herido en la calzada en situación de peligro grave al advertir que circulaban otras personas que podían atenderlo. La Guardia Civil logró identificarlo y localizar el vehículo implicado, procediendo a su detención en mayo de 2023.

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