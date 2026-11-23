Los presos en régimen de semilibertad afrontan carencias de higiene y habitabilidad mientras los sindicatos denuncian trabas y falta de respuestas de la dirección.

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El módulo destinado a los internos clasificados en tercer grado de la prisión de Mendizábal, en Ceuta, acumula ya al menos dos semanas sin agua caliente para ducharse, un fallo que vuelve a situar las condiciones de este centro penitenciario en el foco de la polémica.

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Quienes ocupan esta área disfrutan de un régimen de semilibertad que les permite salir a trabajar durante el día y regresar por la noche para pernoctar. A pesar de esa dinámica abierta, dependen del centro para cubrir necesidades básicas como la higiene personal y el descanso, donde se suman otras carencias detectadas en el módulo.

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Miedo a denunciar y problemas recurrentes

De acuerdo con la información trasladada a este medio, los internos afectados evitan presentar quejas formales por temor a posibles represalias, lo que impide que muchas incidencias internas queden registradas oficialmente o lleguen a hacerse públicas.

Esta incidencia no es un hecho aislado, sino que se suma a una sucesión de deficiencias y episodios que vienen saliendo a la luz en Mendizábal en los últimos tiempos, reabriendo el debate sobre la habitabilidad y la atención en el centro.

Malestar sindical y falta de respuesta

Las críticas sobre el funcionamiento de la prisión coinciden con las advertencias que organizaciones sindicales como CCOO, TAMPM y CSIF llevan tiempo realizando sobre el estado de las instalaciones y las condiciones de trabajo.

Los representantes de los trabajadores denuncian no solo los problemas operativos del centro, sino también las dificultades para trasladar sus reivindicaciones y las trabas que, según sostienen, pone la dirección a la hora de abordar y resolver estas deficiencias prolongadas.