En la noche de este lunes 22 de diciembre, tras una jornada histórica marcada por el Sorteo de Navidad, la Bonoloto ha celebrado su sorteo diario. Esta es la combinación ganadora que ha dictado la suerte:

Combinación Ganadora

• Números: 10, 26, 28, 32, 35, 45

• Número Complementario: 37

• Reintegro: 6

Sobre el juego y sus premios

La Bonoloto es uno de los sorteos más populares de España debido a su bajo coste y a la frecuencia de sus sorteos. Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, el juego destina el 55% de la recaudación total a los premios.

• Apuesta Simple: Los jugadores eligen 6 números (de 1 a 8 apuestas por boleto).

• Apuesta Múltiple: Permite seleccionar hasta 11 números, aumentando las probabilidades de éxito.

• Modalidades: Se puede participar en el sorteo diario o mediante el abono semanal para jugar de lunes a domingo.

Cobro y Fiscalidad

Si tu boleto ha resultado premiado en este sorteo del 22 de diciembre:

1. Hasta 2.000 €: Puedes cobrarlo en cualquier administración de lotería o a través de Bizum.

2. Más de 2.000 €: Deberás acudir a las entidades financieras autorizadas (BBVA o CaixaBank).

3. Impuestos: Al igual que en el resto de sorteos de 2025, los premios están exentos de tributar hasta los 40.000 €. Si el premio supera esa cifra, se aplica un gravamen del 20% solo sobre la cantidad que exceda dicho límite.

Nota: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la información facilitada. La única lista oficial con validez legal es la publicada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).