Los futbolistas extracomunitarios de la UD Las Palmas, el panameño Edwin Cedeño y el serbio Milos Lukovic, han sufrido un retraso en su incorporación al resto del equipo en Ceuta. Las malas condiciones costeras provocadas por la borrasca Emilia han obligado a cancelar el ferry que debían tomar desde Algeciras, posponiendo su llegada hasta la mañana de este domingo.

Ruta alternativa por trámites burocráticos

Los dos jugadores habían iniciado un itinerario de viaje diferente al del resto de la expedición amarilla, que entró por Tetuán. Cedeño y Lukovic optaron por dirigirse directamente a Algeciras para coger el ferry con destino a Ceuta.

Esta ruta se eligió para evitar trámites burocráticos adicionales, dada la condición de extracomunitarios del panameño y el serbio.

Aplazamiento por la borrasca Emilia

El traslado de los jugadores, previsto inicialmente para la tarde de este sábado, ha sido aplazado debido a las inclemencias meteorológicas en el litoral entre Andalucía y la franja norteafricana. La borrasca Emilia ha generado malas condiciones costeras que han afectado al tráfico marítimo.

Se espera que la situación mejore durante la mañana de este domingo, lo que permitiría a los jugadores reunirse con sus compañeros en Ceuta a tiempo.

El encuentro de la Copa del Rey entre el Ceuta y la UD Las Palmas está programado para este domingo a las 20:00 horas en el estadio Alfonso Murube.