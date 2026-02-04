Mendizorroza decide esta noche el último billete a la «Final Four» en un duelo de máxima igualdad entre babazorros y donostiarras.

Este miércoles 4 de febrero de 2026, el fútbol vasco se paraliza con un enfrentamiento de alto voltaje en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Deportivo Alavés recibe a la Real Sociedad en una eliminatoria a partido único donde el factor campo y la inercia positiva de ambos conjuntos prometen un espectáculo vibrante en Vitoria.

Así llegan los equipos

Deportivo Alavés: El conjunto dirigido por Eduardo Coudet atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Tras eliminar al Rayo Vallecano en octavos y encadenar victorias importantes en liga contra el Betis y el Espanyol, los albiazules ocupan la décima plaza con 25 puntos. Pese a la reciente baja de Carlos Vicente (traspasado al Birmingham), el equipo se muestra muy sólido ante su afición.

Real Sociedad: La llegada de Matarazzo al banquillo ha surtido un efecto inmediato. El equipo txuri-urdin ha reaccionado con triunfos de prestigio ante el FC Barcelona y el Celta, además de eliminar a Osasuna en la tanda de penaltis en la ronda anterior. Actualmente undécimos con 28 puntos, los donostiarras buscan repetir la gesta del año pasado, cuando alcanzaron las semifinales.

Guía del partido: Horario y dónde ver por TV

Si no quieres perderte este derbi decisivo en el torneo del K.O., toma nota de los detalles de la retransmisión:

Fecha: Miércoles, 4 de febrero de 2026.

Miércoles, 4 de febrero de 2026. Hora: 21:00 horas (horario peninsular).

21:00 horas (horario peninsular). Estadio: Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz).

Mendizorroza (Vitoria-Gasteiz). Televisión: El encuentro se emitirá en directo a través de los canales M+ LaLiga TV 2 y LaLiga TV M2 de la plataforma Movistar Plus+.