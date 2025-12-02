El Granada ha puesto a disposición del Ceuta 600 entradas para el partido que se disputará el próximo domingo a las 21:00 horas en Los Cármenes, a un precio de 25 euros cada una, las cuales ya se han puesto a la venta.

Una vez más, la afición caballa se organiza para un desplazamiento masivo a la Península, superando la complejidad de su ubicación geográfica. A diferencia de otros viajes, esta ocasión presenta un recorrido más sencillo: tras tomar el ferry desde la Ciudad Autónoma hasta Algeciras, los 258 kilómetros hasta la capital andaluza se pueden recorrer por carretera.

La experiencia de Cádiz sirve como antecedente: en aquel partido, más de 1.000 aficionados del Ceuta se desplazaron hasta la Tacita de Plata, adquiriendo entradas que inicialmente se agotaron y logrando que la presencia caballa fuese ampliamente reconocida por su comportamiento ejemplar.

En ocasiones, el presidente del club, Luhay Hamido, ha comprado entradas de su propio bolsillo para asegurar que los seguidores puedan asistir. “Y porque no nos dieron más entradas; habríamos sido muchos más de 1.000 por el campo. Tuve que comprar unas cuántas y regalárselas a la afición”, relató Hamido sobre la experiencia en Cádiz.

Viajar desde Ceuta hasta la Península implica logística compleja: primero el ferry a Algeciras y luego transporte terrestre o ferroviario hasta el destino final. Pese a ello, la afición caballa ha demostrado estar presente en cualquier campo de España, con destacadas actuaciones en Valladolid, Santander, Castellón, Albacete, León y A Coruña.

El Ceuta emitió un comunicado oficial con las indicaciones para la adquisición de entradas: desde el lunes 1 de diciembre a las 17:00 horas, se podrán solicitar de manera online en el apartado “EXPERIENCIAS” de la web oficial del club. La venta es exclusiva para abonados y simpatizantes, con un máximo de dos entradas por persona, que deben ser nominativas y en concordancia con los datos del comprador. Las entradas serán enviadas por correo electrónico a partir del jueves 4 de diciembre y serán imprescindibles para el acceso al estadio.