Tras años de reivindicaciones, Comisiones Obreras (CCOO) ha celebrado el compromiso del Gobierno central para desvincular el plus de residencia del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Según detalla El Faro de Ceuta, esta medida surge tras el encuentro en Madrid entre el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Blindaje contra la absorción salarial

La clave de este avance reside en la reforma del decreto del SMI. Hasta ahora, en muchos casos, las subidas del salario mínimo terminaban «absorbiendo» otros complementos. Con el nuevo cambio normativo:

El plus de residencia queda fuera de las reglas de compensación .

. Las futuras subidas del SMI no podrán reducir este concepto en las nóminas.

Se garantiza el carácter independiente y acumulativo del complemento en los sectores donde ya está reconocido por convenio.

El siguiente paso: la universalidad del derecho

Aunque el sindicato califica la noticia como un «avance relevante» para el poder adquisitivo de los ceutíes, advierte que la lucha no termina aquí. CCOO reclama ahora un blindaje total para que este plus no dependa de la negociación de cada convenio, sino que sea un derecho universal en Ceuta y Melilla.

Para lograrlo, la organización propone dos alternativas legales:

Incluir el plus en todos los convenios colectivos de ámbito nacional. Modificar el Estatuto de los Trabajadores para integrar un artículo específico que reconozca este derecho por la singularidad geográfica de las ciudades autónomas.

Mejora de la calidad de vida

Desde el sindicato subrayan que, debido al elevado coste de vida en la ciudad, mantener la integridad del plus de residencia es vital. La formación ha reafirmado su compromiso de seguir presionando en Madrid para que estas mejoras estructurales se traduzcan en una mayor estabilidad económica para todos los trabajadores, independientemente de su sector profesional.