El sorteo del Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ya tiene números ganadores. Este sorteo reparte uno de los premios más atractivos del fin de semana, con importantes cantidades en metálico y sueldos mensuales durante 20 años.
Sueldazo Fin de Semana
- Número ganador: 10763
- Serie: 018
- Reintegro: 3
Este cupón está premiado con 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años.
Premios adicionales
Además del premio principal, también han resultado agraciados los siguientes números y series, cada uno con 2.000 euros al mes durante 10 años:
- 05374 · Serie 024
- 52609 · Serie 014
- 66004 · Serie 021
- 78686 · Serie 055
Información para el ganador
• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.
• Caducidad: El plazo para reclamar el premio es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.
• Próximo sorteo: El Sueldazo de la ONCE vuelve a celebrarse el próximo fin de semana, ofreciendo una nueva oportunidad para los jugadores.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE.