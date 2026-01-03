El sorteo del Sueldazo Fin de Semana de la ONCE ya tiene números ganadores. Este sorteo reparte uno de los premios más atractivos del fin de semana, con importantes cantidades en metálico y sueldos mensuales durante 20 años.



Sueldazo Fin de Semana

Número ganador: 10763

Serie: 018

Reintegro: 3

Este cupón está premiado con 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años.

Premios adicionales

Además del premio principal, también han resultado agraciados los siguientes números y series, cada uno con 2.000 euros al mes durante 10 años:

05374 · Serie 024

52609 · Serie 014

66004 · Serie 021

78686 · Serie 055

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: El plazo para reclamar el premio es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: El Sueldazo de la ONCE vuelve a celebrarse el próximo fin de semana, ofreciendo una nueva oportunidad para los jugadores.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE.