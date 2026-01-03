El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado hoy sábado 3 de enero de 2026, ya cuenta con números premiados:
Números premiados
- Primer premio: 31885
- Segundo premio: 37284
- Reintegros: 3, 4 y 5
Estos reintegros corresponden a la última cifra del número jugado y permiten recuperar el importe del décimo.
Información para el ganador
• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en las administraciones de lotería, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el décimo fue adquirido online.
• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo.
• Próximo sorteo: La Lotería Nacional vuelve a celebrarse el próximo jueves, siguiendo su calendario habitual.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado una vez restablecido el servicio.