El sorteo de la Lotería Nacional, celebrado hoy sábado 3 de enero de 2026, ya cuenta con números premiados:

Números premiados

Primer premio: 31885

Segundo premio: 37284

Reintegros: 3, 4 y 5

Estos reintegros corresponden a la última cifra del número jugado y permiten recuperar el importe del décimo.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en las administraciones de lotería, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el décimo fue adquirido online.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de tres meses a partir del día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo: La Lotería Nacional vuelve a celebrarse el próximo jueves, siguiendo su calendario habitual.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado una vez restablecido el servicio.