Compruebe la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de la lotería europea celebrado en París.
Le ofrecemos toda la información sobre el sorteo del Euromillones de hoy viernes 5 de diciembre de 2025.
Resultado Euromillones
|Números Principales
|Estrellas
|09, 15, 25, 34 y 46
|08 y 12
Datos clave de la Lotería Europea
El Euromillones es una lotería transnacional que se celebra cada martes y cada viernes en París.
- Países participantes: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.
- Precio del billete: Dos euros en España.
- Distribución de premios: El 50% de lo recaudado se destina a premios.
- Acumulación del bote: Si nadie gana el bote, se acumula para el siguiente sorteo. El bote máximo puede alcanzar los 190.000.000 €; una vez alcanzado, el exceso se destina a los premios de segunda categoría (5+1).
Nota: El periódico no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.