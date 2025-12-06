Compruebe la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de la lotería europea celebrado en París.

Le ofrecemos toda la información sobre el sorteo del Euromillones de hoy viernes 5 de diciembre de 2025.

Resultado Euromillones

Números Principales Estrellas 09, 15, 25, 34 y 46 08 y 12

Datos clave de la Lotería Europea

El Euromillones es una lotería transnacional que se celebra cada martes y cada viernes en París.

Países participantes: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

Precio del billete: Dos euros en España.

Distribución de premios: El 50% de lo recaudado se destina a premios.

Acumulación del bote: Si nadie gana el bote, se acumula para el siguiente sorteo. El bote máximo puede alcanzar los 190.000.000 €; una vez alcanzado, el exceso se destina a los premios de segunda categoría (5+1).