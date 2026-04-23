El presidente de la Ciudad recibe a la deportista tras sus últimos éxitos nacionales. Romero, referente del ultrafondo, ya pone la mira en los «101 de Ronda» y el Mundial de 100 km.

CEUTA – El Palacio de la Asamblea ha sido escenario este miércoles de un emotivo reconocimiento a la que el presidente Juan Vivas ha calificado como «la mejor deportista femenina de Ceuta»: la teniente María Romero. En una recepción oficial, el Gobierno local ha querido poner en valor la trayectoria y el reciente palmarés de una atleta que se ha convertido en un referente de superación.

Un ejemplo de sacrificio y fortaleza

Durante el encuentro, Juan Vivas ha resaltado no solo los trofeos, sino los valores que Romero proyecta hacia la sociedad ceutí. El presidente hizo especial hincapié en:

Fortaleza mental y preparación: Su capacidad para enfrentarse a pruebas de resistencia extrema.

Su capacidad para enfrentarse a pruebas de resistencia extrema. Conciliación: La voluntad necesaria para compaginar su exigente vida laboral como teniente con entrenamientos de alto nivel.

La voluntad necesaria para compaginar su exigente vida laboral como teniente con entrenamientos de alto nivel. Identidad: «Eres un ejemplo para todos los ceutíes y un orgullo para esta ciudad», sentenció Vivas.

Como gesto de admiración, el presidente le hizo entrega de una escultura de Hércules, símbolo de la tenacidad y la fuerza que caracterizan a la deportista.

Ceuta, un escenario deportivo «excepcional»

María Romero, que acudió acompañada por miembros de su club, el BM Ramón y Cajal, y autoridades militares, mostró su agradecimiento por la acogida que le brinda la ciudad desde su llegada. «El ambiente deportivo de Ceuta es excepcional, no se ve en ningún otro sitio», afirmó la atleta, quien entregó al presidente una camiseta oficial de su club.

La deportista también compartió con los presentes su última gran conquista: la medalla del Campeonato de España de 100 kilómetros disputado recientemente en Málaga.

Próximos retos: Ronda y el Mundial

Lejos de conformarse, Romero ya tiene marcada su hoja de ruta para los próximos meses, donde la exigencia será máxima:

Los «101 de Ronda»: Una de las pruebas de ultrafondo más emblemáticas y duras del calendario nacional. Campeonato del Mundo de 100 km: Cita internacional que se celebrará en Galicia el próximo mes de septiembre, donde representará el nivel del deporte ceutí ante los mejores del planeta.

En la recepción también estuvieron presentes el consejero de Deportes, Nicola Cecchi, el director general de Deportes, Sergio Aguilera, y el coronel Quintero, subrayando el respaldo institucional y militar a una carrera deportiva en pleno auge.