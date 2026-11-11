MADRID — La jornada de huelga general convocada este 11 de noviembre ha estado marcada por momentos de notable tensión en las principales ciudades del país. El desarrollo de la movilización deja un balance de decenas de detenidos, heridos tras cargas policiales, bloqueos en vías clave de transporte y un agudo cruce de cifras entre convocantes y organizaciones patronales sobre el seguimiento de los paros.

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Durante la jornada, los mayores puntos de conflicto se han concentrado en las arterias principales de ciudades como Madrid y Barcelona. En la capital, miles de manifestantes han bloqueado la Gran Vía y los accesos en vías principales como la M-30 y la A-42, mientras que en la Ciudad Condal se registraron más de una treintena de cortes de tráfico y protestas multitudinarias. El Ministerio del Interior ha contabilizado cientos de incidencias operativas a lo largo del día y una cifra de detenciones vinculada a altercados en piquetes y choques con las fuerzas de seguridad.

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Las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han generado opiniones contrapuestas entre los actores sociales. Mientras las organizaciones sindicales han denunciado intervenciones policiales desproporcionadas —apuntando a una veintena de sindicalistas heridos en cargas—, los sectores empresariales han condenado las acciones coercitivas del «piqueterismo», instando a las autoridades a garantizar el derecho al trabajo y la libertad de apertura en comercios e industrias.

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En cuanto al impacto real de la huelga, las lecturas resultan completamente dispares. Los convocantes defienden una adhesión respaldada en sectores como el sanitario o el transporte público urbano, mientras que entidades como la CEOE y colectivos de autónomos (como ATA) señalan que el seguimiento en el comercio y el ámbito privado ha sido testimonial, avalado por un consumo eléctrico nacional con variaciones mínimas respecto a una jornada habitual.