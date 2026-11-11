La coincidencia de la huelga general de este 11 de noviembre con los compromisos internacionales de la selección española de fútbol ha reabierto el debate sobre el derecho de los futbolistas a secundar los paros. La legislación vigente establece que los internacionales convocados carecen de cobertura legal para sumarse a la huelga debido al carácter institucional y reglamentario de su citación.

Lee tambien: El hacinamiento en viviendas españolas aumenta un 73% en la última década

Los motivos jurídicos que impiden el paro a los internacionales

La normativa que regula el deporte profesional en España establece una distinción muy clara entre la relación laboral ordinaria de un jugador con su club y su estatus cuando es convocado por el combinado nacional:

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Exclusión legal en la normativa: La legislación específica y los reales decretos del sector excluyen de su ámbito de aplicación las relaciones entre los deportistas profesionales y las federaciones nacionales cuando estos integran representaciones organizadas por dichas instituciones.

La legislación específica y los reales decretos del sector excluyen de su ámbito de aplicación las relaciones entre los deportistas profesionales y las federaciones nacionales cuando estos integran representaciones organizadas por dichas instituciones. Un deber constitucional e inexcusable: La Ley del Deporte tipifica explícitamente como una obligación de obligado cumplimiento para los atletas acudir a las convocatorias de las selecciones nacionales cuando son requeridos por los órganos competentes.

La Ley del Deporte tipifica explícitamente como una obligación de obligado cumplimiento para los atletas acudir a las convocatorias de las selecciones nacionales cuando son requeridos por los órganos competentes. Naturaleza de representación institucional: Durante los periodos de concentración con la camiseta nacional, los futbolistas no desempeñan una actividad laboral común bajo un convenio ordinario, sino un servicio de representación institucional para el país, por lo que la figura jurídica de la huelga laboral no encuentra encaje legal. (A diferencia de ellos, los jugadores que no han sido convocados y continúan bajo la disciplina de sus clubes sí se rigen por el marco laboral ordinario de sus entidades).

Modificación de la hoja de ruta de la Selección

Aunque los convocados no tenían la opción legal de parar, la jornada de movilización general obligó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al cuerpo técnico de Luis de la Fuente a alterar drásticamente la logística del equipo.

Lee tambien: Javier Milei agita la precampaña española con duros insultos a Pedro Sánchez y un cálido abrazo con Isabel Díaz Ayuso

Para blindar al combinado nacional frente a posibles bloqueos en las carreteras, incidencias en los aeropuertos españoles o piquetes informativos, la expedición adelantó su viaje a Praga. De este modo, el equipo se instaló en tierras checas con suficiente margen para preparar el duelo correspondiente a la UEFA Nations League frente a la República Checa, neutralizando cualquier contratiempo derivado del paro general en territorio nacional.