MADRID — La jornada de huelga general coincide con la otra cara de la crisis económica que denuncian los autónomos y pequeños comerciantes. Mientras los sindicatos secundan las movilizaciones en las calles, negocios como el de Paco Ruz, un madrileño con más de dos décadas de trayectoria en el sector de la salud y la nutrición, afrontan su jornada con la persiana abierta por pura necesidad, abocados al cierre definitivo.

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El testimonio de este empresario refleja el desgaste del tejido de pymes nacionales. Fundador de una marca de suplementos nutricionales orientados a enfermos oncológicos y comercializados en farmacias, Ruz resume su situación actual con crudeza: «Sobreviví a la pandemia, pero no a las políticas de Pedro Sánchez».

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Ironías del calendario de huelga, el comerciante madrileño ha tenido que compaginar la apertura de su tienda en la calle Bravo Murillo con las reuniones para tratar de traspasar el negocio y vender su marca, tras comprobar la inviabilidad de mantener la actividad bajo el actual contexto económico y burocrático. En los últimos años, su estructura empresarial se ha visto drásticamente reducida: de contar con dos establecimientos y una plantilla de doce trabajadores, ha pasado a un único local, tres empleados y una situación financiera insostenible que le lleva acumulando tres meses sin cobrar.

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Entre los principales factores que han asfixiado su proyecto, Ruz destaca el encarecimiento cercano al 70% en las materias primas, lo que ha dinamitado la viabilidad de su producción especializada en favor de alternativas más baratas e importadas. Ante el horizonte de quiebra, y con responsabilidades familiares directas, el empresario ya contempla alternativas laborales de subsistencia para el futuro inmediato, como sacarse la licencia de taxi.

La historia de este negocio ilustra el dilema de muchos pequeños empresarios y autónomos en jornadas de huelga general: la imposibilidad material de secundar protestas cuando la supervivencia diaria depende estrictamente de mantener la actividad económica abierta frente a la presión fiscal, los costes de producción y la carga burocrática.