La tensión vivida en las calles en el marco de la huelga general de este 11 de noviembre ha dejado momentos de máxima crispación entre los manifestantes y los profesionales que han optado por seguir prestando sus servicios. Uno de los episodios más virales se ha producido cuando un taxista explotó verbalmente contra un piquete informativo que bloqueaba su paso tras acumular una larga jornada al volante.

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Tensión en las calles y rechazo a los paros forzosos

El incidente refleja el malestar latente entre los trabajadores autónomos y del sector servicios que denuncian presiones para secundar una huelga a la que no desean sumarse:

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Insultos y reproches al piquete: Durante el enfrentamiento, el conductor recriminó airadamente la actitud de los manifestantes al grito de reproches como «llevo diez horas trabajando, ¿qué queréis?» y descalificando al grupo concentrado al tacharlos de «panda de vagos», evidenciando la fractura entre quienes defienden el paro y quienes necesitan mantener su actividad económica diaria.

Durante el enfrentamiento, el conductor recriminó airadamente la actitud de los manifestantes al grito de reproches como «llevo diez horas trabajando, ¿qué queréis?» y descalificando al grupo concentrado al tacharlos de «panda de vagos», evidenciando la fractura entre quienes defienden el paro y quienes necesitan mantener su actividad económica diaria. Incidentes en la movilidad urbana: La escena ilustra el clima de tensión registrado en diversas arterias comerciales y nudos de transporte de las grandes ciudades, donde la actuación de los piquetes informativos ha provocado momentos de alta fricción con los operarios y transportistas decididos a trabajar.

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