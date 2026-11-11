El IBEX 35 cerró este miércoles, 11 de noviembre de 2026, en 20.027,90 puntos, con una subida del 0,46% en la bolsa española, según Yahoo Finance. El índice ganó 91,50 puntos respecto al cierre anterior.

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Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió la sesión en 20.064,50 puntos, nivel que también marcó su máximo intradía. Durante la jornada bajó hasta un mínimo de 19.884,30 puntos y terminó por encima de los 20.000.

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El cierre del martes había sido de 19.936,40 puntos. La subida del miércoles situó al índice por encima de ese nivel, aunque por debajo de la apertura de la sesión.

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Evolución de la semana

El IBEX 35 encadenó tres sesiones al alza desde el lunes 9 de noviembre, tras cerrar el viernes anterior en 19.369,50 puntos, según Yahoo Finance.

Últimas cinco sesiones

5 de noviembre: cierre en 19.486,00 puntos.

cierre en 19.486,00 puntos. 6 de noviembre: cierre en 19.369,50 puntos.

cierre en 19.369,50 puntos. 9 de noviembre: cierre en 19.742,50 puntos.

cierre en 19.742,50 puntos. 10 de noviembre: cierre en 19.936,40 puntos.

cierre en 19.936,40 puntos. 11 de noviembre: cierre en 20.027,90 puntos.

En ese periodo, el cierre más bajo correspondió al 6 de noviembre y el más alto, al 11 de noviembre. El índice terminó la última sesión por encima de los 19.486,00 puntos registrados el 5 de noviembre.

Euríbor y mercados

El euríbor es un índice de referencia utilizado, entre otros fines, para calcular el interés de hipotecas a tipo variable. Su evolución forma parte del seguimiento de los tipos de interés, mientras que el IBEX 35 refleja la evolución de una selección de empresas cotizadas en la bolsa española.

La sesión del miércoles concluyó con el IBEX 35 en 20.027,90 puntos, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

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