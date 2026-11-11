Hoy se produce una huelga nacional por la vivienda en todo el país, con la excepción de Ceuta, donde lamentablemente no se lleva a cabo, según informa Ceuta Ya.

El partido critica que apoyar los Presupuestos del PP es un insulto a los miles de ceutíes que no pueden acceder a una vivienda.

Publicación original de Ceuta Ya: ver en redes sociales.