El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido captado a su llegada para la grabación de una entrevista en el popular pódcast The Wild Project, dirigido por Jordi Wild, a la misma hora en la que se celebraba en la catedral de Toledo la misa funeral oficial por las 69 víctimas mortales del trágico accidente ferroviario de Urda.

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Polémica por la coincidencia de agenda y la ausencia institucional

La coincidencia temporal entre la participación del jefe del Ejecutivo en un espacio de entretenimiento de gran audiencia y la ceremonia de despedida a los fallecidos ha desatado una intensa polémica política:

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Justificación oficial y críticas de la oposición: Desde Moncloa se había argumentado que la ausencia de Sánchez en el funeral respondía a su negativa a asistir a oficios religiosos —alegando que solo participa en actos de carácter aconfesional— y a la delegación de la representación gubernamental en otros miembros del Ejecutivo. Sin embargo, formaciones políticas de la oposición han reprochado duramente que el presidente prefiriera destinar esa franja horaria a una grabación de precampaña.

Desde Moncloa se había argumentado que la ausencia de Sánchez en el funeral respondía a su negativa a asistir a oficios religiosos —alegando que solo participa en actos de carácter aconfesional— y a la delegación de la representación gubernamental en otros miembros del Ejecutivo. Sin embargo, formaciones políticas de la oposición han reprochado duramente que el presidente prefiriera destinar esa franja horaria a una grabación de precampaña. Estrategia de comunicación y formatos digitales: La entrevista con Jordi Wild se enmarca dentro de una ronda de conversaciones con los principales líderes nacionales de cara a las elecciones generales, buscando conectar con audiencias jóvenes en soportes alternativos a los medios tradicionales. No obstante, el contraste visual entre el solemne tributo institucional en Toledo y la llegada del presidente al estudio de grabación ha intensificado el debate sobre las prioridades institucionales en momentos de duelo nacional.

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