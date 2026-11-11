BARCELONA — La jornada de huelga general de este 11 de noviembre está dejando diversos altercados y situaciones de tensión en las calles. Entre los incidentes más comentados destaca el acoso sufrido por un cliente de edad avanzada en una cafetería de Barcelona, quien fue increpado y obligado a abandonar el establecimiento por un grupo de manifestantes radicales.

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Los hechos ocurrieron en torno a las 11:00 de la mañana en un establecimiento situado en la zona de la plaza Lesseps, dentro del distrito de Sarriá-San Gervasio. En el momento del incidente, el anciano se encontraba sentado tranquilamente desayunando y leyendo el periódico.

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Hasta el lugar se desplazaron varios participantes en los piquetes de la huelga general, quienes comenzaron a increparle y a proferir ruidos con silbatos y golpes de sillas junto a su mesa con el fin de coaccionarle. Ante la presión y el hostigamiento del grupo, y constatándose posteriormente que el hombre se desplazaba con la ayuda de un andador, el cliente optó por levantarse y abandonar el local bajo los reproches de los activistas.

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La secuencia, que ha sido difundida a través de redes sociales, se suma a otros incidentes registrados durante la jornada de huelga, centrando el debate en el grado de coacción de algunos piquetes informativos frente a ciudadanos ajenos a las movilizaciones.