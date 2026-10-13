La inteligencia artificial está transformando la forma en que los trabajadores desarrollan su actividad diaria. Aunque una de sus principales promesas ha sido liberar tiempo de tareas rutinarias, un nuevo estudio global de Jabra revela que la IA no está haciendo que los profesionales trabajen menos, sino que tengan que hacer más.

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‹ › Foto 1 de 2 La IA está cambiando la forma de trabajar, sin reducir la carga laboral

Este estudio, titulado ‘WorkLife 2026: The New Shape of Work’, muestra que el 85% de los profesionales encuestados afirman que al menos un área de su trabajo diario ha aumentado durante los últimos doce meses. Esta tendencia es especialmente pronunciada entre quienes utilizan la IA varias veces al día. Mientras tanto, el 63% de los profesionales indica que se siente más conectado con sus compañeros.

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El estudio también menciona una brecha significativa en la formación sobre IA entre empleados de distintos niveles. El 64% de los trabajadores sin responsabilidades de gestión ha recibido poca o ninguna formación, en comparación con el 26% de los directivos.

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El uso intensivo de IA está relacionado con un incremento del tiempo dedicado a tareas administrativas y creativas, siendo el 57% de estos usuarios quienes ahora dedican más tiempo a la coordinación. No obstante, el acceso a la tecnología y la formación se distribuyen de manera desigual, lo cual afecta la percepción del impacto de la IA.

Por otro lado, los managers pueden facilitar el uso de herramientas de IA. Sin embargo, solo el 27% de los empleados creen que sus responsables tienen un alto nivel de competencia en este campo, lo que afecta su uso diario.