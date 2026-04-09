Telecinco desata la polémica al utilizar Inteligencia Artificial para recrear un vídeo viral de frutas antropomórficas en la víspera del estreno de su décima edición

El regreso de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ a la parrilla de Telecinco no está dejando a nadie indiferente, aunque en esta ocasión el motivo no son las tramas de sus protagonistas, sino su controvertida estrategia publicitaria. La cadena, que tiene previsto dar el pistoletazo de salida a la nueva entrega el próximo lunes 13 de abril, se ha convertido en el centro de un aluvión de críticas tras lanzar una promoción generada íntegramente por Inteligencia Artificial (IA).

El vídeo promocional, que intenta capitalizar una tendencia viral de la plataforma TikTok, presenta una estética que ha desconcertado a los seguidores del formato. La pieza muestra a seres mitad fruta y mitad humanos en actitudes dramáticas, una elección creativa que ha llevado a muchos espectadores a preguntarse si se trata de un contenido real de la cadena o de una cuenta parodia.

Fresalía, Plataniel y Melocotonia no pueden superar los momentos reales que viviremos en #LaIslaDeLasTentaciones 💥



Estreno lunes a las 21:45 con triple cita semanal: lunes a miércoles en Telecinco 🍎#RumboALasTentaciones disponible en @MedInfinityES ♾️ https://t.co/zRGhvKJCX5 pic.twitter.com/LG4o92MIZn — Telecinco (@telecincoes) April 8, 2026

El universo de las frutas antropomórficas llega a las villas

La promoción de la productora Cuarzo se basa en historias animadas que circulan por redes sociales, donde personajes frutales protagonizan conflictos sentimentales. En el clip difundido por Telecinco, una fresa en bikini, un hombre banana y un melocotón recrean las escenas de infidelidad y tensión propias de Villa Playa y Villa Montaña. «Ya está, lo sabía, esto no va de tentaciones», lamenta uno de los personajes animados antes de que la presentadora Sandra Barneda aparezca en el único fragmento real del vídeo para advertir: «Esto va de amor».

Este recurso técnico no es nuevo para el programa, que ya recibió reproches hace semanas por una pieza similar. Sin embargo, la insistencia en el uso de la IA ha multiplicado el malestar. En redes sociales como X (anteriormente Twitter), los usuarios han mostrado su perplejidad ante el hecho de que la tercera cadena más vista de España recurra a estas herramientas en lugar de a profesionales del diseño y la creación artística. «Pensé que era una cuenta parodia, pero no. Esto se ha subido a la cuenta oficial», sentenciaba un internauta.

Qué cojones hace una cuenta oficial utilizando estas mierdas como promo? De verdad gastaos el dinero en alguien que os monte una publi decente, cutres https://t.co/R4i7BeEvdg — Alejandro Bermúdez 📺 (@alejandrobe__) April 8, 2026

Pero Mask Singer no era en la 3? https://t.co/LZGlU4gBGq — Señorín (@Senorin_) April 8, 2026

Un estreno inminente en tres noches

A pesar de la polémica, Telecinco mantiene su ambicioso plan de lanzamiento para la décima edición del reality. Tras haber desvelado ya la identidad de las cinco parejas y los 16 solteros y solteras, la cadena ha confirmado que el programa ocupará tres noches en su semana de estreno, apenas dos meses después de la conclusión de la novena entrega.

El debate sobre el uso de la IA en la publicidad televisiva queda así abierto, mientras la audiencia se divide entre quienes ven una falta de rigor profesional en estas piezas y quienes consideran que es una forma de conectar con el lenguaje de las nuevas generaciones. Lo que parece indudable es que ‘La Isla de las Tentaciones’ ha conseguido, una vez más, situarse en el foco mediático antes incluso de que se enciendan las hogueras.