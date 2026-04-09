La organización confirma una nueva configuración de los equipos Victoria y Derrota que transformará la convivencia y las estrategias a partir de la sexta gala

La actual edición de ‘Supervivientes 2026’ se prepara para vivir uno de sus momentos más determinantes. Tras cinco semanas de extrema dureza en los Cayos Cochinos, el programa ha confirmado un cambio radical en su estructura que afectará directamente al devenir de la aventura: la reconfiguración de los equipos. Esta maniobra, ampliamente demandada por los seguidores del formato, busca agitar la convivencia y generar nuevas tramas en un punto de inflexión crucial para el concurso.

La gala 6 será el escenario de este «terremoto» organizativo. Los equipos Victoria y Derrota dejarán de existir tal y como se conocen hasta ahora para dar paso a una nueva distribución de los robinsones. Este movimiento, que se ejecutará mediante una dinámica aún por determinar, impactará de lleno en las alianzas actuales, las estrategias de supervivencia y, de manera inmediata, en la próxima ronda de nominaciones.

Expulsión definitiva y el regreso de Alberto Ávila

A la incertidumbre por el cambio de grupos se suma la tensión de la expulsión definitiva. La audiencia deberá decidir quién abandona Honduras entre tres nominadas: Claudia Chacón, Maica Benedicto y Teresa Seco. La elegida pondrá fin a su aventura y, antes de regresar a España, podrá descubrir su cambio físico tras más de un mes de carencias y disfrutar de un banquete de despedida. Además, la expulsada tendrá una última intervención en el juego: otorgará en secreto un punto extra a uno de sus excompañeros en las nominaciones.

La gala también contará con un momento de gran carga emotiva en el plató con la recepción de Alberto Ávila. El concursante, que se vio obligado a poner fin a su participación por motivos médicos, analizará su paso por el programa y su estado de salud tras el abandono forzoso.

Desafíos físicos y lucha por el liderazgo

La competición no se detendrá a pesar de la reestructuración. Los supervivientes se enfrentarán a la prueba de localización bajo el nombre ‘Liberando a Pitón’. En este reto, los grupos deberán trasladar una pesada serpiente desde el mar hasta la arena superando diversos obstáculos de coordinación. El equipo que logre activar la balanza y conducir la bola por el sistema de pasarelas tendrá el privilegio de elegir playa para la sexta semana.

Por último, el liderazgo se decidirá en ‘El reto de Pasithea’. Los clasificados (Gerard, Nagore, Teresa, Almudena, Alvar y Darío por Playa Victoria; y Borja, Claudia, Maica, Aratz y Alba por Playa Derrota) medirán su destreza individual formando palabras sobre una mesa inestable. Los dos vencedores se alzarán con el collar de líder, obteniendo la inmunidad y el poder de la nominación directa en una noche donde las nuevas reglas del juego marcarán un antes y un después en ‘Supervivientes 2026’.