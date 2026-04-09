La cantante y «candidata fantástica» del jurado abandona las cocinas de RTVE a las puertas del último programa tras un duelo de milhojas contra Samantha Ballentines

La semifinal de ‘Top Chef: dulces y famosos’ dictó sentencia este miércoles, 8 de abril, en una noche cargada de tensión, lágrimas y alta repostería. Tras una jornada de máxima exigencia, el talent de RTVE ya conoce el nombre de los cinco concursantes que lucharán por el trofeo en la gran final: Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Ivana Rodríguez y Roi Méndez. Sin embargo, la alegría de los clasificados se vio empañada por la expulsión de Natalia Rodríguez, considerada por el jurado como una de las rivales más fuertes de la edición.

La velada comenzó con un tinte emotivo gracias a la visita de los familiares y seres queridos. Los aspirantes cocinaron junto a sus allegados —entre ellos el hermano de Roi, «Lady Maluma» como apoyo de Benita o la hermana de la propia Natalia— un reto de galletas al estilo New York. La victoria de Belén Esteban en esta primera prueba marcó el inicio de una gala donde la de Paracuellos fue protagonista absoluta de los momentos más comentados.

Alianzas forzosas y la temida Caja Negra

La segunda prueba obligó a los concursantes a trabajar en parejas bajo una dificultad añadida: compartir una misma chaquetilla que inmovilizaba un brazo a cada integrante. El azar, orquestado por las visitas, unió a Belén Esteban e Ivana Rodríguez, una combinación que no agradó a la primera por la diferencia de ritmos. Pese al ambiente de «amor-odio» y los lamentos de Belén sobre la tranquilidad de su compañera, ambas lograron presentar la mejor torta de la Selva Negra, convirtiéndose en las primeras finalistas de la noche.

La tensión se trasladó entonces a la Caja Negra, donde Roi y Benita compitieron contra Samantha y Natalia por la salvación. El desafío consistía en levantar una torre de éclairs, un postre tradicional francés que requiere una precisión técnica milimétrica. La frustración hizo mella en Natalia, que se derrumbó ante las dificultades de la estructura, mientras que Roi y Benita exhibieron una mayor templanza, logrando el pase directo a la final.

Un duelo final entre amigas

El último billete para la final se decidió en un duelo directo entre Natalia Rodríguez y Samantha Ballentines. Ambas amigas tuvieron que elaborar un milhojas relleno de crema pastelera con decoración de fruta fresca en apenas una hora. Los nervios volvieron a traicionar a la cantante, quien confesó entre lágrimas a su rival: «Te quedas, porque no me ha salido bien».

En la cata final, Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross valoraron positivamente las cremas de Natalia, pero señalaron la dureza de su masa. Por el contrario, el milhojas de Samantha conquistó al jurado por su crujiente y belleza visual. «Nos da mucha pena porque eras una candidata fantástica», lamentó Eva Arguiñano al comunicar la expulsión de Natalia. La artista abandonó el plató reconociendo que los nervios habían sido su «peor enemigo», cerrando así la noche más dramática de la edición a las puertas de la gloria.