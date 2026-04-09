El presentador de ‘Mañaneros 360’ alerta de que la situación se ha repetido por segundo día consecutivo y cuestiona el silencio de las asociaciones de prensa ante estos hechos

El periodista Javier Ruiz ha denunciado públicamente este miércoles, 8 de abril, ser víctima de una campaña de hostigamiento que ha trascendido el ámbito profesional para trasladarse a su esfera privada. El presentador de ‘Mañaneros 360’ ha señalado directamente a Vito Quiles por personarse en las inmediaciones de su vivienda, aportando imágenes grabadas en las que se aprecia la presencia del agitador en la puerta de su domicilio.

«La campaña y el acoso llega hasta mi casa», ha aseverado Ruiz a través de sus redes sociales, subrayando que esta situación se ha producido por segundo día consecutivo. El profesional de RTVE ha mostrado su firme rechazo a estas prácticas, que se producen apenas un mes después del altercado sufrido por la colaboradora Sarah Santaolalla, un episodio en el que, según se denunció entonces, se traspasaron «todos los límites».

Imágenes y testimonios del incidente

Para sustentar su denuncia, Javier Ruiz ha difundido dos documentos videográficos. En el primero de ellos se observa un vehículo abandonando un aparcamiento con dos ocupantes en la parte delantera. El segundo fragmento muestra a dos personas captando imágenes del acceso a un portal privado con sus dispositivos móviles. Ruiz ha finalizado su reflexión con una alusión directa al papel de las instituciones profesionales: «Quizás sobre esto tenga algo que decir alguna federación de prensa», en clara referencia a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y otras entidades del sector.

La denuncia ha generado una rápida cascada de reacciones. Hugo Pereira, colaborador de programas como ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’, ha calificado los hechos de «indignantes» y ha trasladado su apoyo al periodista. Por su parte, Sarah Santaolalla ha sido más tajante al acusar a Quiles de intentar entrar en un portal privado para «acosar, filtrar la dirección y amedrentar».

¿Coincidencia o campaña orquestada?

Javier Ruiz ha querido contextualizar este episodio dentro de una serie de acontecimientos que han afectado a su labor periodística en las últimas fechas. Bajo la pregunta «¿Coincidencia o campaña?», el presentador ha enumerado una serie de hitos recientes: las acusaciones vinculadas al comisario Villarejo, la reunión del Consejo de Informativos con diversos medios en un bar para atacar a su programa, la condena de la FAPE —que Ruiz asegura se produjo sin haberle escuchado previamente— y la comisión de investigación impulsada por el Partido Popular.

El periodista sugiere que el acoso de Vito Quiles en su propio domicilio no es un hecho aislado, sino el último eslabón de una ofensiva coordinada para socavar su credibilidad y su integridad personal fuera de las instalaciones de la televisión pública.