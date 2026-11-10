La inversión publicitaria estimada en ChatGPT Ads en España alcanzó los 824.000 euros en septiembre de 2026.

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La compañía presenta una de las primeras aproximaciones al volumen y distribución sectorial de la inversión publicitaria en ChatGPT Ads en España, a partir de los datos de inversión declarados por OpenAI y del modelo de Precision Audience Intelligence de Adnovative, que integra información de las principales fuentes públicas de inversión y audiencias.

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El estudio parte del volumen de inversión publicitaria global declarado por OpenAI y aplica ratios de distribución por mercados y sectores construidos por Adnovative a través de su plataforma Precision Audience Intelligence. Como referencia para septiembre, Adnovative estima una inversión de aproximadamente 150.000 euros en automoción, 110.000 euros en turismo y ocio, 85.000 euros en editorial y medios, 75.000 euros en gran consumo, 70.000 euros en hogar, 65.000 euros en instituciones y 60.000 euros en retail/moda.

La compañía prevé además una aceleración relevante durante los próximos meses. Si continúa el actual ritmo de incorporación de anunciantes y crecimiento de las campañas, la inversión de retail y moda podría aproximarse a los 150.000 euros mensuales en diciembre.

El análisis forma parte del Monitor de inversión en ChatGPT Ads de Adnovative, concebido para seguir la evolución de este nuevo mercado publicitario a medida que aumente su adopción en España.