El precio de la gasolina en Ceuta este martes, 10 de noviembre de 2026, sitúa a las dos estaciones de ON365 como las más baratas para repostar gasolina 95, gasolina 98 y diésel, según el Ministerio para la Transición Ecológica. La gasolina 95 cuesta en ellas 1,554 euros por litro.

Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, lunes 9 de noviembre

Según el Ministerio, el precio medio de la gasolina 95 en las diez estaciones analizadas es de 1,583 euros por litro, con un mínimo de 1,554 euros y un máximo de 1,594 euros. La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,607 euros por litro.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

En el caso del gasóleo A, el promedio es de 1,742 euros por litro. Los precios van desde los 1,724 hasta los 1,748 euros por litro.

Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, domingo 8 de noviembre

Las gasolineras más baratas hoy

Las estaciones de ON365 del muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera comparten el precio más bajo en los tres carburantes. A continuación se muestran las cinco estaciones más baratas para cada uno, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos los importes son por litro.

Gasolina 95

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,554 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,554 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,554 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,554 euros. CEPSA , avenida Juan de Borbón, 27: 1,574 euros.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,574 euros. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,593 euros. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

Las dos estaciones de ON365 están 2 céntimos por litro por debajo de la siguiente estación, CEPSA en la avenida Juan de Borbón. El precio medio de la gasolina 95 en Ceuta queda entre los importes de esta estación y las dos de Shell.

Gasolina 98

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,584 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,584 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,584 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,584 euros. Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,593 euros. CEPSA , avenida Juan de Borbón, 27: 1,604 euros.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,604 euros. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,623 euros.

Para la gasolina 98, el precio de ON365 es de 1,584 euros por litro en sus dos estaciones, frente a los 1,607 euros de media. Shell Muelle Dato y CEPSA en la avenida Juan de Borbón también se sitúan por debajo de ese promedio.

Diésel

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,724 euros.

, muelle Alfau, s/n: 1,724 euros. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,724 euros.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,724 euros. CEPSA , avenida Juan de Borbón, 27: 1,744 euros.

, avenida Juan de Borbón, 27: 1,744 euros. CEPSA , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,744 euros. CEPSA, avenida González Tablas, s/n: 1,744 euros.

Las dos estaciones de ON365 ofrecen el gasóleo A a 1,724 euros por litro. Las tres estaciones de CEPSA que aparecen entre las más baratas comparten un precio de 1,744 euros, ligeramente superior a la media de Ceuta.

Las más caras

Entre las estaciones con los precios más altos de gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica, figuran las siguientes:

CEPSA , avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro. CEPSA , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro. DISA Puerto, avenida Cañonero Dato, 10: 1,593 euros por litro.

La diferencia entre el mínimo y el máximo de gasolina 95 en las estaciones analizadas es de 4 céntimos por litro. Tanto CEPSA en González Tablas como CEPSA en Martínez Catena alcanzan ese máximo de 1,594 euros.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y revisar la ubicación de cada estación. La comparación puede hacerse por litro o teniendo en cuenta la cantidad que se prevé repostar.

También es útil consultar los precios del Ministerio para la Transición Ecológica antes de acudir a la gasolinera y comprobar el importe indicado en la estación al repostar.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Te puede interesar