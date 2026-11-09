El IBEX 35 cerró este lunes 9 de noviembre de 2026 en 19.742,50 puntos, con una subida de 373 puntos, el 1,93 %, respecto a la sesión anterior, según Yahoo Finance. El principal índice de la bolsa española terminó la jornada cerca de su máximo intradía.

Lee tambien: IBEX 35 hoy, 10 de noviembre: sube un 0,98 %

Cómo cerró el IBEX 35

El índice abrió en 19.383,60 puntos y terminó en 19.742,50, lo que supone una diferencia de 358,90 puntos entre la apertura y el cierre. La cotización se movió durante la sesión entre un mínimo de 19.357,20 y un máximo de 19.761,60 puntos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

El cierre quedó a 19,10 puntos del máximo alcanzado durante el día. Frente al mínimo intradía, la diferencia fue de 385,30 puntos. La distancia entre los dos extremos de la sesión fue de 404,40 puntos.

Lee tambien: Precio de la gasolina en Ceuta hoy, martes 10 de noviembre

La subida del 1,93 % se calcula respecto al cierre del viernes 6 de noviembre, cuando el IBEX 35 terminó en 19.369,50 puntos. La apertura del lunes ya se situó 14,10 puntos por encima de ese nivel.

Datos de la sesión

Apertura: 19.383,60 puntos.

19.383,60 puntos. Máximo intradía: 19.761,60 puntos.

19.761,60 puntos. Mínimo intradía: 19.357,20 puntos.

19.357,20 puntos. Cierre: 19.742,50 puntos.

19.742,50 puntos. Variación: 373 puntos al alza, un 1,93 %.

Evolución de la semana

El lunes 9 de noviembre fue la primera sesión de la semana. En las cinco jornadas recogidas por Yahoo Finance, desde el 3 de noviembre hasta el cierre de este lunes, el índice pasó de 18.807,20 a 19.742,50 puntos, una diferencia de 935,30 puntos.

El martes 3 de noviembre, el IBEX 35 cerró en 18.807,20 puntos, después de abrir en 18.784. Durante esa jornada alcanzó un máximo de 19.011,30 y un mínimo de 18.744,50 puntos.

El miércoles 4 de noviembre terminó en 19.370,90 puntos, por encima del cierre de la jornada anterior. La apertura fue de 18.921,20 puntos, mientras que el máximo y el mínimo intradía se situaron en 19.482,20 y 18.913,30 puntos, respectivamente.

El jueves 5 de noviembre, el índice cerró en 19.486 puntos. Aunque ese nivel superó el cierre del miércoles, quedó por debajo de la apertura de la propia sesión, que fue de 19.537,50 puntos. El máximo de la jornada se situó en 19.710,80 y el mínimo, en 19.384,10 puntos.

El viernes 6 de noviembre, el cierre descendió hasta 19.369,50 puntos, después de una apertura en 19.259,70. El índice marcó un máximo de 19.408,60 puntos y un mínimo de 19.127,10 durante la sesión.

Con la subida del lunes, el cierre de 19.742,50 puntos superó los registrados en cada una de las cuatro sesiones anteriores. También quedó por encima de los máximos intradía de esas jornadas.

Cierres de las últimas cinco sesiones

3 de noviembre: 18.807,20 puntos.

4 de noviembre: 19.370,90 puntos.

5 de noviembre: 19.486 puntos.

6 de noviembre: 19.369,50 puntos.

9 de noviembre: 19.742,50 puntos.

Euríbor y mercados

El euríbor es un tipo de referencia utilizado en préstamos hipotecarios a interés variable. Su evolución interesa a quienes tienen una hipoteca vinculada a este indicador, ya que puede influir en la cuota cuando se revisa el tipo aplicable.

El IBEX 35 y el euríbor son indicadores distintos: el primero refleja la evolución de un conjunto de valores bursátiles, mientras que el segundo es una referencia de tipos de interés. El cierre del índice no determina por sí solo el valor del euríbor.

La sesión del 9 de noviembre terminó, por tanto, con el IBEX 35 en 19.742,50 puntos y una subida de 373 puntos respecto al viernes, según Yahoo Finance.

Fuente: cotización del IBEX 35 en Yahoo Finanzas.

Te puede interesar