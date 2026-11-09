El sindicato SATSE ha solicitado de manera formal la retirada de la orden emitida por el INGESA que autoriza a miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) a acompañar a inmigrantes en sus consultas médicas en la ciudad de Ceuta.

Lee tambien: Primer informe en Madrid solicita paralización de desahucio educativo

Desde el sindicato, se ha expresado un fuerte rechazo a la decisión de archivar las actuaciones relacionadas con la gestión de la crisis migratoria en la zona. Consideran que este procedimiento, llevado a cabo por la Autoridad Informante, carece de la suficiente transparencia y rigor.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

La medida en cuestión ha generado un debate en la comunidad local, ya que plantea interrogantes sobre la asistencia y el acompañamiento que los inmigrantes reciben durante su atención médica.

Lee tambien: Marlaska solicita a la UE agilizar retornos tras crisis en Ceuta

La petición de SATSE se enmarca dentro de un contexto más amplio sobre la gestión de la inmigración y la atención sanitaria en Ceuta, una ciudad con una línea fronteriza muy peculiar y con un alto flujo de personas en situación de vulnerabilidad.

Además, el sindicato subraya la necesidad de establecer protocolos claros que regulen el acompañamiento a este tipo de pacientes, garantizando sus derechos sin comprometer la privacidad y la atención médica adecuada.

La posibilidad de que ONG acompañen a inmigrantes es vista por algunos sectores como una forma de fortalecer la asistencia social, mientras que otros alertan sobre posibles abusos y la complejidad que este acompañamiento podría agregar al sistema sanitario local.