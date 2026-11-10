La Catedral Primada de Toledo ha acogido este martes un solemne funeral de Estado en memoria de las 69 personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda. La ceremonia, marcada por el dolor y la profunda emoción de los familiares, ha reunido a altas instituciones del Estado, representantes autonómicos y ciudadanos.

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Un solemne adiocionado por el luto nacional

El oficio religioso ha estado presidido por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, acompañado por los obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello. Hasta el primer templo de la archidiócesis se han desplazado los reyes Felipe VI y Letizia, quienes han arropado a los familiares de los 69 fallecidos —entre los que se encuentran ciudadanos de nacionalidad española y varios extranjeros— en una de las mayores catástrofes ferroviarias de los últimos años en el país.

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Representación institucional y ausencias políticas

El acto ha contado con una amplia representación del arco político y de las administraciones públicas:

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