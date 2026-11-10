En una entrevista concedida al programa La última hora de la nueva cadena La Séptima, el presidente del Gobierno y candidato socialista ha analizado el panorama político de cara a las elecciones del 29 de noviembre, vaticinando una participación masiva para frenar la «involución».
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Llamamiento a la movilización y defensa de la gestión
Durante su intervención ante las cámaras, Pedro Sánchez ha pronosticado que la cita electoral del próximo 29 de noviembre registrará una afluencia a las urnas sin precedentes, superando holgadamente el 70% de participación. A su juicio, los ciudadanos acudirán masivamente a votar para frenar lo que califica como una tendencia involucionista impulsada por la derecha y la ultraderecha.
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Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha abordado asuntos de máxima actualidad política:
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- Dimisión de Óscar Puente: Ha reivindicado la salida del exministro, ensalzándola como un gesto de profunda empatía con las víctimas y de responsabilidad política que, según ha reprochado, contrasta con los estándares del Partido Popular y Vox.
- Críticas al Partido Popular: Ha exigido explicaciones a Alberto Núñez Feijóo por los vínculos y reuniones de miembros de su formación con figuras vinculadas a tramas de corrupción, contraponiendo la respuesta del PSOE ante los escándalos.
- Lucha contra la corrupción: Ha reiterado su rechazo frontal a las prácticas corruptas, asegurando que su ejecutivo actúa con total contundencia y transparencia frente a los intentos de desgaste político.