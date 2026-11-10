En una entrevista concedida al programa La última hora de la nueva cadena La Séptima, el presidente del Gobierno y candidato socialista ha analizado el panorama político de cara a las elecciones del 29 de noviembre, vaticinando una participación masiva para frenar la «involución».

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Llamamiento a la movilización y defensa de la gestión

Durante su intervención ante las cámaras, Pedro Sánchez ha pronosticado que la cita electoral del próximo 29 de noviembre registrará una afluencia a las urnas sin precedentes, superando holgadamente el 70% de participación. A su juicio, los ciudadanos acudirán masivamente a votar para frenar lo que califica como una tendencia involucionista impulsada por la derecha y la ultraderecha.

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Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha abordado asuntos de máxima actualidad política:

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