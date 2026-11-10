Un trágico suceso registrado a primera hora de este martes en el barrio ovetense de Villafría (zona de Otero / calle Rafael R. Urrusti) se ha saldado con la muerte de un policía nacional y heridas de gravedad en un segundo agente, tras desencadenarse un tiroteo y la posterior detonación de una mochila trampa o artefacto explosivo.

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Los hechos y despliegue policial

Los acontecimientos se precipitaron en torno a las 7:00 horas de la mañana, cuando los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad recibieron el aviso de que se había producido un tiroteo en el interior de una vivienda en el que una mujer había resultado herida.

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Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional. Sin embargo, al hacer acto de presencia en el inmueble e iniciar la intervención, se desencadenó una fuerte explosión —presumiblemente vinculada a una mochila o dispositivo preparado en el lugar— que alcanzó de pleno a los agentes actuantes.

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Balance de víctimas y conmoción

Como consecuencia directa de la detonación, uno de los policías nacionales ha perdido la vida, mientras que su compañero ha sufrido heridas de carácter grave y ha tenido que ser evacuado de urgencia a un centro hospitalario. La zona permanece fuertemente acordonada por efectivos policiales y servicios de emergencia, mientras la autoridad judicial y los equipos especializados investigan las circunstancias exactas de este grave episodio.