La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga los pagos efectuados por el conseguidor de la ‘trama Koldo’, Víctor de Aldama, quien habría abonado durante un año el alquiler de un chalet en Córdoba vinculado a Cristian Corvillo, militante socialista y exchófer, a cambio de su supuesta intermediación para la obtención de contratos públicos.

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La operativa bajo la lupa de la Audiencia Nacional

Las pesquisas, enmarcadas en una pieza separada instruida por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional que investiga presuntas irregularidades en adjudicaciones de obra pública, apuntan a un presunto intercambio de favores. Según los informes de los investigadores, los pagos cubrieron el arrendamiento del inmueble residencial como contraprestación para influir en la consecución de contratos con la administración.

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Registros y material incautado: Durante las recientes actuaciones y detenciones practicadas por la UCO, los agentes intervinieron en el domicilio de Corvillo 3.600 euros en efectivo, agendas con anotaciones manuscritas de cifras económicas, así como diversos dispositivos electrónicos (teléfonos, portátiles y tabletas) que ya están siendo analizados.

Durante las recientes actuaciones y detenciones practicadas por la UCO, los agentes intervinieron en el domicilio de Corvillo 3.600 euros en efectivo, agendas con anotaciones manuscritas de cifras económicas, así como diversos dispositivos electrónicos (teléfonos, portátiles y tabletas) que ya están siendo analizados. Conexiones societarias: La investigación también indaga en los vínculos mercantiles y societarios establecidos en torno a esta red, incluyendo la entrada de allegados del entorno del exchófer en empresas participadas por el entramado de Aldama.

El procedimiento judicial continúa bajo secreto de sumario parcial, a la espera de que el magistrado instructor proceda a levantar las diligencias conforme avancen los análisis periciales de la documentación y los efectos requisados.

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