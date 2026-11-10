El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, visitó este lunes el programa La Revuelta en plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre. Durante su participación, Abascal protagonizó un «intenso debate» con el presentador David Broncano, alejándose del tono humorístico habitual del programa de La 1.

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Abascal concluyó la visita con una frase que resumió el desarrollo de más de hora y media: «A veces me sale un punto cómico que tú has perdido hoy». El debate incluyó temas como la vivienda, la inmigración y el cambio climático.

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Debate sobre inmigración y memoria histórica

En el transcurso de la entrevista, David Broncano reprochó a Abascal que dirigentes de Vox hayan utilizado expresiones como «cazar inmigrantes». Abascal reconoció que «no todas las expresiones son las más acertadas», pero defendió que se pronunciaron en un contexto de «invasión en Ceuta». Aseguró que «nadie caza inmigrantes», y afirmó que muchos de los que entraron en Ceuta «fueron a cazar españoles».

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Abascal también criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por utilizar la Guerra Civil para dividir a los españoles, en referencia a un vídeo relacionado con el Guernica de Picasso. Extendió sus críticas a la legislación de memoria histórica, argumentando que contribuye a deteriorar la convivencia. Abascal afirmó que Vox no tiene una posición sobre la Guerra Civil y abogó por un «camino de concordia» entre los españoles.

Polémica en el público del programa

La visita de Abascal al programa estuvo rodeada de polémica debido a los cambios en el público habitual. La productora canceló la asistencia de los espectadores inicialmente convocados y optó por una selección diferente mediante un casting. Broncano expresó su reparo con la decisión, argumentando que mostraba una realidad que no era auténtica y que parecía un apoyo unánime que Abascal no tenía.

Al final del programa, Broncano reprochó a Abascal que Vox lo pusiera en la diana tras su fichaje por RTVE, acusándolo de llevarse dinero que podría destinarse a la sanidad pública. Abascal reconoció que su partido no actuó correctamente en esa ocasión, aunque también reprochó al presentador por atribuirle posturas que no defiende.