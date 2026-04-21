Si hoy vas a repostar en Ceuta, te interesa saber dónde está el combustible más barato. Según el análisis del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta (martes, 21 de abril de 2026), se han revisado 10 estaciones y los precios se mueven con diferencias claras entre marcas y ubicaciones.
En términos de referencia, el promedio de Gasolina 95 se sitúa en 1.437 €/L (con un rango de 1.409 €/L a 1.493 €/L). La Gasolina 98 promedia 1.460 €/L, mientras que el Gasóleo A queda en 1.707 €/L (entre 1.679 €/L y 1.759 €/L).
Gasolina 95: estas son las más baratas en Ceuta
Para la 95, el ahorro está especialmente concentrado en dos ubicaciones de ON365 y, después, en varias estaciones de Shell:
- ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.409 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.409 €/L
- SHELL Catena (Avenida Martínez Catena, 6): 1.428 €/L
- SHELL Punta Almina (Avenida Muelle Cañonero Dato, S/N): 1.428 €/L
- SHELL Muelle Dato (Avenida Muelle Dato, 8): 1.428 €/L
Gasolina 98: dónde repostar más barato hoy
En 98, el “top” de precio se reparte entre Shell y DISA, con cinco opciones al mismo nivel:
- SHELL Catena: 1.458 €/L
- SHELL Punta Almina: 1.458 €/L
- SHELL Muelle Dato: 1.458 €/L
- DISA Varadero: 1.458 €/L
- DISA Puerto: 1.458 €/L
Diésel (Gasóleo A): las más baratas
Si buscas diésel, hoy las mejores cifras corresponden a ON365 y, justo detrás, a varias estaciones de Shell:
- ON365 (Muelle Alfau, S/N): 1.679 €/L
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, S/N): 1.679 €/L
- SHELL Catena: 1.698 €/L
- SHELL Punta Almina: 1.698 €/L
- SHELL Muelle Dato: 1.698 €/L
Gasolina 95: las más caras (por si quieres comparar)
Para la 95, la parte alta del ranking la marcan dos estaciones de CEPSA, y una de MOEVE:
- CEPSA (Avenida González Tablas, S/N): 1.493 €/L
- CEPSA (Avenida Martínez Catena S/N, frente Playa del Chorrillo): 1.493 €/L
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.429 €/L
Consejos rápidos para ahorrar al repostar
El precio medio es útil, pero el ahorro real depende de elegir bien la estación. Ten en cuenta estos puntos:
- Compara por tipo de combustible: 95, 98 y diésel no se mueven igual.
- Prioriza las primeras posiciones en Gasolina 95 (ON365 a 1.409 €/L) y en diésel (ON365 a 1.679 €/L).
- Revisa tu ruta: el mejor precio puede no compensar si implica desvíos.
- Comprueba el surtidor antes de pagar: a veces hay diferencias por isla o actualización diaria.
Cita: datos recopilados por el Ministerio para la Transición Ecológica en su análisis de precios de carburantes para Ceuta.