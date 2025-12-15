El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del denominado caso Koldo, ha acordado la prohibición de salida del territorio nacional para Manuel José García Alconchel, exdirectivo de Acciona Construcción, tras citarlo como investigado por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares de obra pública.

La resolución judicial incluye además la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado, medidas cautelares adoptadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que aprecia riesgo de fuga y la gravedad de los hechos investigados.

García Alconchel fue responsable de la zona sur de Acciona Construcción y su nombre aparece vinculado a una de las piezas del procedimiento que analiza posibles irregularidades en contratos públicos y supuestos pagos irregulares relacionados con la empresa Servinabar. La investigación se apoya, entre otros elementos, en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Esta decisión se suma a otras medidas cautelares ya impuestas a otros dos exdirectivos de Acciona, Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, que también comparecieron ante el Tribunal Supremo en las últimas semanas. Ambos negaron cualquier actuación irregular y defendieron la legalidad de los contratos investigados.

El caso Koldo investiga una presunta trama de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones que habría operado durante varios años y que afecta a responsables políticos, intermediarios y directivos de empresas privadas. La causa continúa abierta y el juez instructor mantiene activas nuevas diligencias para esclarecer los hechos.