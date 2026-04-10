El éxito del AD Ceuta, equipo revelación de LaLiga Hypermotion, ha traído consigo un efecto secundario que no ha gustado nada en los despachos del Alfonso Murube: las distracciones por el mercado de fichajes. El presidente del club, Luhay Hamido, ha recurrido a sus redes sociales para lanzar un mensaje incendiario a sus jugadores a falta de solo ocho jornadas para el final del campeonato.

«Me gustaría oír esas ofertas»

Ante los rumores que sitúan a piezas clave fuera de la ciudad autónoma —como el caso de Youness Lachhab, vinculado recientemente con el Oviedo—, Hamido se mostró tajante y desafiante frente a la supuesta lluvia de ofertas que manejan sus futbolistas.

«Ahora va a ser que todo el mundo tiene ofertas de Primera, me gustaría oírlas», señaló el mandatario, visiblemente molesto con el ruido mediático que rodea al vestuario.

El presidente no se quedó ahí y lanzó una advertencia sobre el futuro inmediato de quienes ya se ven fuera: «Aquí [estarán] los que quieran y queremos que estén, y en julio todos a llorar».

Un pulso a la plantilla: «¿Quién os ha dicho que queremos renovaros?»

Hamido, que ha liderado el ascenso meteórico del club desde Tercera División hasta el fútbol profesional en menos de una década, no dudó en responder a los jugadores que han dejado en el aire su continuidad en declaraciones a los medios:

Dardo a las renovaciones: «¿Cómo os gusta mucho largar en la prensa ya os lo digo yo, ¿quién os ha dicho que el Ceuta quiere renovaros?».

«¿Cómo os gusta mucho largar en la prensa ya os lo digo yo, ¿quién os ha dicho que el Ceuta quiere renovaros?». Alineado con el técnico: Sus palabras refuerzan lo dicho hace semanas por el entrenador José Juan Romero, quien recordó que nadie tiene el puesto asegurado, especialmente aquellos que tienen la cabeza en la próxima temporada.

Tensión por la logística de los viajes

El presidente también aprovechó para zanjar las críticas internas sobre la gestión de los desplazamientos, factor al que algunos achacan los irregulares resultados como visitantes.

«El Ceuta es el equipo que, con diferencia, más se gasta en los viajes. Si queréis os ponemos vuelo chárter privado todos los partidos«, ironizó Hamido, defendiendo la inversión del club y cerrando su intervención con una frase que resume su filosofía de gestión: «Los que entran por los que salen, y todo en su sitio».

Con este «golpe encima de la mesa», el Ceuta afronta su duelo de este viernes ante el filial de la Real Sociedad en un clima de máxima exigencia institucional.