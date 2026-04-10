El agresor, un hombre de 23 años con posibles trastornos psiquiátricos, atacó a la víctima en los aseos del centro mientras el menor asistía a una clase de inglés.

La Guardia Civil ha confirmado la detención del presunto autor del apuñalamiento mortal de un menor de 11 años ocurrido la tarde de este jueves en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada. El arrestado es un joven de 23 años que, según las primeras investigaciones, padece problemas de salud mental, lo que refuerza la hipótesis de que no existe relación alguna con bandas juveniles.

Los hechos

El trágico suceso tuvo lugar a última hora de la tarde del jueves en el Centro Cultural La Despernada. La víctima, un niño de origen rumano, se encontraba en las instalaciones para asistir a una actividad extraescolar de inglés. Según fuentes de la investigación, el menor fue atacado con un arma blanca de manera inesperada cuando acudió a los aseos del centro.

El agresor huyó del lugar inmediatamente después del ataque, dejando al niño con heridas de extrema gravedad en el tórax, el cuello y la espalda.

Fallecimiento y detención

Los servicios de emergencia del SUMMA 112 acudieron rápidamente al lugar y, tras estabilizar al menor en el propio centro cultural, procedieron a su traslado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre. A pesar de los esfuerzos médicos, el Ayuntamiento de la localidad confirmó que el niño falleció durante la noche debido a la gravedad de las lesiones.

La Guardia Civil desplegó un dispositivo de búsqueda que culminó con la detención del sospechoso pocas horas después. Aunque la investigación sigue abierta para esclarecer las circunstancias exactas del crimen, los agentes descartan el móvil de bandas o un ajuste de cuentas, centrando las pesquisas en el estado psiquiátrico del detenido.

Reacciones

La noticia ha causado una profunda consternación en Villanueva de la Cañada. El Ayuntamiento ha expresado su «absoluta consternación» ante este hecho violento y ha decretado tres días de luto oficial. Asimismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado profundamente lo sucedido a través de sus redes sociales, enviando sus condolencias a la familia de la víctima.