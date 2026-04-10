El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, ha comparecido ante los medios en la previa del esperado derbi frente al RCD Espanyol. En una rueda de prensa marcada por la gestión de la plantilla y la tensión competitiva, el alemán ha dejado clara la hoja de ruta del equipo para el duelo en el que LaLiga sigue siendo la prioridad, pese al sueño de la Champions.

Gavi, el gran protagonista; De Jong, la duda

La noticia más esperada por el barcelonismo ha sido la confirmación del regreso de Gavi al once inicial. Tras su largo proceso de recuperación, Flick ha asegurado que el canterano está listo para dar el salto:

Titularidad de Gavi: «Es una buena opción que empiece mañana. Está preparado, aunque veremos si juega los 90 minutos. Vamos paso a paso».

«Es una buena opción que empiece mañana. Está preparado, aunque veremos si juega los 90 minutos. Vamos paso a paso». Frenkie de Jong: El neerlandés, que encadena dos sesiones tras mes y medio de baja, comenzará previsiblemente en el banquillo: «Si está bien tras el entrenamiento de hoy, estará convocado».

El neerlandés, que encadena dos sesiones tras mes y medio de baja, comenzará previsiblemente en el banquillo: «Si está bien tras el entrenamiento de hoy, estará convocado». Lamine Yamal: Sobre la perla culé, Flick no ha garantizado su descanso: «Para él es bueno empezar el partido y ver qué pasa».

Respuesta a Arbeloa y el ruido externo

Preguntado por las recientes declaraciones de Álvaro Arbeloa (técnico del Real Madrid), Flick ha preferido mantener la elegancia y la distancia, evitando entrar en guerras dialécticas:

«No pierdo mi energía con eso. Es su opinión, adelante. Me centro en mi equipo y en lo que puedo controlar. No me interesa ni me preocupa el ruido a nuestro alrededor».

Arbitraje y queja formal a la UEFA

Flick se ha mostrado contundente al apoyar la decisión del club de elevar una queja formal a la UEFA por errores arbitrales recientes. Aunque reconoció autocrítica («cometimos errores que decidieron el partido»), fue tajante sobre el uso de la tecnología: «Se puede cometer un error, pero no dos a este nivel. El VAR debe avisar al árbitro si ve algo incorrecto».

La esencia del Derbi

Para el entrenador alemán, el enfrentamiento contra el Espanyol no es un partido más. Ha destacado el papel de los jugadores formados en la casa para transmitir el sentimiento de este encuentro:

«Todo el mundo sabe lo importante que es para el club y la afición. Muchos jugadores de La Masía saben lo que significa. Es un derbi y quiero ganarlo», sentenció.

Al finalizar la rueda de prensa, Flick tiene previsto el tradicional encuentro con Manolo González, técnico del Espanyol, para la fotografía oficial de entrenadores en la Ciudad Deportiva, sellando así la previa de un choque que paralizará la Ciudad Condal.