Ceuta ha iniciado oficialmente las obras de Odissea, la incubadora tecnológica especializada en turismo que se construirá en el Muelle España y que aspira a situar a la ciudad como un laboratorio de innovación turística en el sur de Europa. La colocación de la primera piedra marca el comienzo de uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos para la diversificación económica local.

Según informa Ceuta Actualidad, la iniciativa está impulsada por la Cámara de Comercio de Ceuta y la Fundación Incyde, con una inversión total de 3,7 millones de euros, de los cuales el 85 % procede de fondos europeos FEDER. A esta financiación se suma una subvención de 2 millones de euros aprobada por el Consejo de Gobierno para garantizar su puesta en marcha.

El proyecto comenzó a gestarse en 2022 y ganó impulso definitivo en 2024 tras la visita del director general de Incyde, Javier Collado, y la posterior firma del acuerdo entre la Ciudad Autónoma, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria, que cedió la parcela donde se levantará el edificio. Además, la Universidad de Granada se incorpora como socio estratégico, aportando conocimiento y tecnología avanzada.

Odissea nace con el objetivo de acompañar a startups y emprendedores que apuesten por la digitalización, la sostenibilidad y la innovación aplicada al turismo. El espacio contará con zonas de coworking, laboratorios de prototipado, talleres de inteligencia artificial y realidad aumentada, así como más de 160 horas de mentoría especializada.

Las previsiones apuntan a que unas 70 startups podrían pasar por la incubadora durante sus dos primeros años de funcionamiento, generando empleo cualificado y un efecto tractor sobre el tejido empresarial local. El proyecto complementará otras infraestructuras ya existentes en la ciudad, como el vivero empresarial, la aceleradora de startups o el Polo Digital.

Tal y como recoge Ceuta Actualidad, Odissea contará también con el respaldo de entidades como SEGITTUR, Lenovo, Dell, Var Group o la Mesa Nacional del Turismo, e incorporará un centro de computación de inteligencia artificial generativa conectado con Granada, situando a Ceuta en el mapa nacional de la innovación avanzada.

El edificio, diseñado como un espacio de conexión y creatividad, estará formado por dos volúmenes unidos por un puente y una cubierta-mirador orientada a la ciudad. Las obras, adjudicadas a la empresa ACC, tienen un plazo de ejecución estimado de 15 meses.

Con el inicio de esta construcción, Ceuta refuerza su apuesta por un modelo económico más moderno, sostenible y digital, consolidando su posición como punto de encuentro entre Europa y África también en el ámbito de la innovación tecnológica.