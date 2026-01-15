El Partido Popular (PP) ha presentado este jueves ante los grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de declaración institucional de apoyo al pueblo de Irán frente a la “brutal” represión del régimen de los ayatolás, con la intención de que el texto sea leído al inicio del Pleno que se celebra hoy.

La iniciativa se ha registrado con la finalidad de que la Cámara Baja condene la violencia ejercida por las autoridades iraníes contra las protestas ciudadanas que, en las últimas semanas, han tenido lugar en decenas de ciudades del país persa. El texto, remitido por el Grupo Popular, debe contar con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios para poder leerse oficialmente en la sesión.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha expresado su esperanza de que la declaración salga adelante y sirva para que el Parlamento español reconozca, entre otros puntos, “la valentía y la tenacidad de las mujeres iraníes”, que llevan años situadas en primera línea contra el régimen, según ha publicado en su cuenta en la red social X.

La propuesta parte del contexto de una oleada de manifestaciones en Irán en demanda de “dignidad, justicia, libertad e igualdad”, según recoge el texto, en las que la sociedad iraní se ha levantado contra las “imposiciones” del régimen vigente desde 1979. El PP plantea que el Congreso exprese su “firme apoyo” al pueblo iraní frente a la represión y violación de derechos humanos, y condene “la brutal y desproporcionada represión” que ha causado numerosos muertos, heridos y detenidos en las protestas.

Además, el texto propuesto subraya la necesidad de que la Cámara destaque de forma especial la contribución y el liderazgo de las mujeres en estas movilizaciones, así como que exija la liberación de los detenidos por participar en protestas pacíficas. También pide que las autoridades iraníes respeten las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación.

La lectura de esta declaración coincidirá con la comparecencia en el Pleno del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien informará sobre la posición del Gobierno ante la situación en Venezuela, otro de los asuntos del día, en medio de la atención política internacional sobre vulneraciones de derechos humanos y crisis democráticas.