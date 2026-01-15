

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cuestionado este jueves el nuevo modelo de financiación autonómica presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al considerar que “no responde a las necesidades de la gente, sino a las exigencias del separatismo”.

En un mensaje publicado en X, Feijóo compartió varios titulares de medios sobre el rechazo del conjunto de comunidades autónomas al plan, con la excepción de Cataluña. Según el líder del PP, esta oposición generalizada es “reveladora” y demuestra que el modelo no cuenta con el consenso territorial necesario.

Feijóo también criticó la participación de Oriol Junqueras, líder de ERC, en la negociación del modelo, subrayando que “un condenado por malversación no puede ser el arquitecto del nuevo modelo de financiación autonómica”.

En vísperas de su reunión del próximo lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el dirigente popular adelantó que actuará como “altavoz de lo que es justo” y trasladará que “no se puede seguir adelante con esto” ni permitir que “decidir el destino del dinero de toda España corresponda a quien quiere salirse de ella”.