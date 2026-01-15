El Real Valladolid afronta una segunda vuelta de máxima exigencia en la que el principal objetivo es alejarse de los puestos de descenso. En este contexto, Peter Federico ha sido reconocido como el mejor jugador del equipo en el mes de diciembre, un premio que el extremo recibió con agradecimiento y responsabilidad.

“Somos una plantilla joven, muy unida, y estoy muy agradecido por este reconocimiento. Sin mis compañeros y el club no habría sido posible. Cada vez me siento mejor y tenemos que seguir exigiéndonos, pensando ya en el partido ante el Ceuta”, señaló el jugador.

El joven atacante también valoró positivamente la llegada de Víctor Tevenet al banquillo blanquivioleta, destacando su cercanía con el vestuario: “Es un gran entrenador que entiende a cada jugador. Con trabajo y sacrificio de todos, los resultados llegarán”.

En lo personal, Federico se mostró totalmente dispuesto a adaptarse a las necesidades del equipo. Aunque está actuando mayoritariamente por la banda derecha, aseguró sentirse cómodo en cualquier posición ofensiva: “He jugado mucho por la derecha, pero si el míster me pone por la izquierda, de delantero o incluso de medio centro, lo haré encantado. Al final se trata de ayudar al equipo”.

La situación clasificatoria obliga al Valladolid a cambiar el foco. El tren del ascenso ya queda lejos y el descenso está a solo dos puntos, una realidad que el futbolista asume con madurez: “Nos duele mucho porque nos exigimos cada día y no estamos obteniendo los resultados que queremos. Hay que limpiar la cabeza, corregir errores y pensar partido a partido. Ahora lo importante es ganar en Ceuta”.

Federico también reconoció una de las asignaturas pendientes del equipo, la gestión de los golpes durante los partidos: “Somos jóvenes y no tenemos la experiencia de jugadores veteranos que saben manejar mejor esas situaciones, pero confío en el grupo. Si recibimos un golpe, hay que levantarse rápido e ir a por el siguiente”.

Sobre el próximo rival, el extremo no escondió la dificultad del encuentro: “Es un partido complicado, están en buen momento y tienen buenos jugadores, pero estamos muy preparados y con muchas ganas de que llegue el sábado para ir a por los tres puntos”.